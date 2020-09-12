Çarpıcı Korona iddiası!

12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 900 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının nasıl ortaya çıktığına dair tartışmalar sürüyor.







Çin’in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan çarpıcı bir iddiada bulundu.





Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin virüsü örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu iddia etti. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını ispatlamak için bilimsel veriler sunacağını söyledi.





"HAYVAN PAZARI İDDİASI YALAN"





Dr. Yan, Covid-19’un Çin’in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu belirti.





Yan, Amerika'da "Loose Women" isimli televizyon programında, "Virüs Wuhan’daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz." dedi.





Dr. Yan, "Bu delili insanlara bunun niçin Çin’deki laboratuvardan geldiğini, niye yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz." dedi.





"TÜM VERİLERİMİ SİLDİLER"





Dr. Yan, ABD’ye kaçmadan önce Çin hükûmetinin sahip olduğu tüm verileri sildiğini iddia etti.





Yan, “Sahip olduğum bütün verileri sildiler. Böylece hakkımda dedikodu yayarak yalancı olduğumu söyleyebilecek, hiçbir şey bilmediğimi söyleyebileceklerdi.” diye konuştu.





Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 921 bin 115'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 739 bin 407'ye yükseldi.





İyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 652 bin 103'e ulaştı.