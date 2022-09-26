Samanyolu Haber /Politika / Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım' /26 Eylül 2022 11:04

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

CHP İstanbul Gençlik Kolları üniversite kazanan öğrencilerin problemlerine dikkat çeken bir skeç yayınladı.

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

CHP İstanbul Gençlik Kolları üniversiteyi kazanmalarına rağmen KYK çıkmayan öğrencilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bir skeç hazırladı. Videoda üniversiteyi kazanan bir öğrenci ev kiralamak zorunda kaldığını ve bunun için çalışması gerektiğini amcasına söylüyor.

İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya paylaşımında ” Ayın başını nasıl getireceğimize değil, geleceğimize odaklanacağımız yeni bir dönemin mimarı bizler olacağız; Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız!” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak... Sonraki Haber >>

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:30