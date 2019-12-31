Çarpıcı Libya iddiası

Reuters haber ajansı, Ankara'da üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH( devirmeye çalışan General Halife Hafter'e karşı Libya'ya göndermeyi düşündüğünü belirtti.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinden iki üst düzey yetkili Reuters’a gizlilik kaydıyla mülakat verdi.





"KARAR VERİLDİ, SAYI HENÜZ BELİRLENMEDİ"





İki yetkili, Ankara yönetiminin henüz Libya’ya herhangi bir savaşçı konuşlandırmadığını söyledi. Fakat değerlendirmelerin ve konuya dair görüşmelerin yapıldığını aktaran yetkililerden biri, “Bu yönde ilerleme gibi bir eğilim var.” derken, sayı konusunda kararın verilmediğini ifade etti.





Güvenlik yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışı tecrübesinin Libya’da çok faydalı olacağını, fakat Suriyeli savaşçıların tecrübelerinin kullanılma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.





Aynı yetkili, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkereyi kabul ettikten sonra, bu yönde bir adım atılabilir.” dedi.





1.600 SMO ASKERİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM KAMPLARINDA





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1.600 kadar paralı askerin Libya’ya gönderilmek üzere Türkiye’ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını öne sürdü.





Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Genel Kurulu 2 Ocak 2020 Perşembe günü olağanüstü toplanarak tezkereyi oylayacak.





SMO içinden askeri bir kaynak, SMO savaşçılarının Libya’ya konuşlandırılmadığını, fakat Suriye’deki ve Türkiye’deki Suriyeli savaşçıların maaş karşılığı Türk güçlerinin Libya’da kullanacağı üs ve karargâhları korumak için bir Türk güvenlik şirketinde çalışmak üzere münferit olarak kayıt yaptırdığını söyledi.