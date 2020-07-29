Samanyolu Haber /Politika / Çarpıcı Muharrem İnce iddiası! /29 Temmuz 2020 12:44

Çarpıcı Muharrem İnce iddiası!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski istihbarat daire başkanı Bülent Orakoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Yeni Şafak gazetesinde çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Bugün yayımlanan makalede Orakoğlu, "Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce’nin bayram sonrasında CHP’den kopacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı. 

MUHARREM İNCE SESSİZ

İlk partili cumhurbaşkanlığı seçiminde (24 Haziran 2018) cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce ise şu ana dek iddiaya dair herhangi bir beyanda bulunmadı. 
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