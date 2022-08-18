Çarpıcı rakam: Türkiye'de çalışanların yüzde 48'i...

CHP Milletvekili Servet Ünsal, AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümüne dair açıklamasında AKP iktidarı dönemindeki yoksullaşmaya dikkat çekti. Ünsal, Türkiye'de çalışanların yüzde 48'inin asgari ücretli olduğunu ifade ederek asgari ücretin ihtiyaçları karşılamadığını söyledi.Mecliste düzenlediği basın toplantısında Ünsal, kısa bir süre önce AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsattı. Türkiye'de ekonomi, sosyal barış ve eğitimin bittiğini, hukukun olmadığını söyleyen Ünsal, AKP'nin iktidara geldiğinde yüzde 10 olan işsizlik oranının yüzde 15'e, yüzde 15 olan enflasyon oranının da yüzde 170'e çıktığını aktardı.Cari açığın, bütçe açığının arttığını ve asgari ücretin ihtiyaçları karşılamadığını vurgulayan Ünsal, "Tek adam rejimiyle şu an enflasyonda küme düşmek üzereyiz. Ülkede çalışanların yüzde 48'i asgari ücretle çalışıyor. Bay Recep iktidara geldiğinde dünyada kişi başına düşen gelirde ilk 60'lardaydık, bugün kişi başı gelirde 90'ıncı sıraya geriledik" dedi.