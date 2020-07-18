Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı rakamlar! /18 Temmuz 2020 20:13

Çarpıcı rakamlar!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin hukuk ihlallerinden, fişlemelerden ve yandaşı ihya üzerine tesis ettiği ekonomik düzenden bunalanlar soluğu yurt dışında alıyor.

SHABER3.COM

2019 yılında 330 bin 289 kişi Türkiye’den yurt dışına göç etti. Türkiye'nin en çok göç verdiği yaş grubu 25-29 yaş arası olarak kayıtlara geçti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uluslararası Göç İstastikleri’ni yayımladı.  Yurt dışına giden 330 bin 289 kişiden 50 bin 154’ünü 25-29 yaş grubu teşkil etti.

Türkiye’den 2019’da göç edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla arttı. 2018’de 323 bin 918 kişi ülkeden giderken, söz konusu sayı 2019’da yüzde 2 artışla 330 bin 289’a çıktı.

Yurt dışına en çok göç veren ve en çok göç alan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK IRAK VATANDAŞLARI GELDİ

2019’da Türkiye’nin en çok göç aldığı yabancı uyruklu vatandaşlar Irak vatandaşları oldu. 

Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde Irak vatandaşlarının oranı yüzde 14,5 olarak belirtildi. Irak’ı yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan ve yüzde 7,5 ile Suriye uyruklu göçmenler takip etti.


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