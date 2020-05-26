Samanyolu Haber /Dünya / Çarpıcı Rusya iddiası /26 Mayıs 2020 15:40

Çarpıcı Rusya iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu fotoğraf yayınladı: Rusya, Hafter'e destek için Libya'ya savaş uçağı gönderiyor.

SHABER3.COM

Kuzey Afrika ülkesi Libya'da 2011 yılından beri devam eden iç savaşta Rusya, başşehir Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) karşısında yer alan General Halife Hafter'i destekliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD ordusu, Rusya'nın Libya'da Hafter güçlerini desteklemek için savaş uçağı gönderdiğini açıkladı. 

Açıklamada MiG-29 tipi savaş uçaklarının Hafter safında savaşan Wagner Grubu'nun kullanımı için gönderildiği bildirildi.

TWITTER ÜZERİNDEN MiG-29'UN FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞILDI

Çarpıcı iddia ABD'nin Afrika Ordu Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabında yayınmlandı. 

Açıklamada Libya'ya gönderilen savaş uçaklarının Türkiye'nin de desteklediği UMH karşı savaşan Hafter güçlerine destek vereceği belirtildi.

Uçakların Rusya'dan kalkarak Suriye'ye, oradan da Libya'ya gönderildiği açıklandı.
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