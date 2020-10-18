Çarpıcı soru: Nasıl başladı? Nasıl bitti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mete Duringa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı "Nasıl başladı? Nasıl bitti?" mesajlarını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladı.





Duringa, Erdoğan'ın iki fotoğrafının altına "Nasıl başladı? Nasıl bitti? Bir yüzüğü vardı. Şimdi 1.000 odalı sarayı, 300 odalı yazlığı, 50 danışmanı, bildiğimiz 3 adet uçağı, yüzlerce makam arabası, kahvaltı sofrasında beyaz çayı..." notunu düştü.





Duringa, "Twitter'da karakter sınırı olduğu için yazamadığım bir çok şeyi yorumlarda okudum ve çeşitli sitem mesajları aldım. Bazıları 'Şu eksik, bu eksik. Onu niye yazmadınız?' Bir kaç kişi de 'Elbette sahip olabilir, o bir Cumhurbaşkanı' diyerek sitemde bulunmuş." dedi.





İlk olarak CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun sıkça paylaşım yaptığı bu akımı uyarladı. Çavuşuğlu'nun yardımcısı Duringa da akımı Erdoğan'a uyarladı ve uyarlamayla ilgili içerik paylaşan kişileri de retweet etti.





İŞTE O MESAJLAR:





---













---