Çarpıcı THY iddiası!





Yüzde 49'u Hazine'ye ait olan ve hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören THY'nin tenkisat için ilginç bir formül geliştirdiği iddia edildi.





"1.500 PİLOT DA HAVA KUVVETLERİ'NE GEÇECEK"





3 bin 500 hostesin hemşire olarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi planlanıyor. 1.500 pilotun da Hava Kuvvetleri’ne geçmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile müzakere yürütülüyor.





İddiayı şahsi Twitter hesabında paylaşan Airporthaber.com'un genel yayın yönetmeni Ali Kıdık, "Hostesler hemşire olacak!" dedi. THY çarpıcı iddiaya dair herhangi bir beyanda bulunmadı.





THY mart ayında durdurduğu iç hat seferlerine 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's son raporunda Korona salgınından en fazla zarar gören havacılık sektörünün 2019 seviyesine en erken 2023 yılında yakalayabileceğini belirtti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2020 yılının ilk üç ayında 2 milyar TL zarar eden Türk Hava Yolları (THY) personel sayısında tenkisata gidecek.