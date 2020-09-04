Çarpıcı Trump iddiası

The New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine ve kendisi ile daha önce çalışmış kaynaklara atıf yaptığı haberde Trump, yıllardır kapalı kapılar ardında dile getirdiği "NATO'dan çıkalım" düşüncesini seçimi kazanırsa hayata geçirebilir.







Zira Trump yönetiminin ulusal güvenlik ayağında görev almış yetkililer, Trump'ın ikinci defa seçilmesi durumunda arkasına alacağı halk desteği ve tecrübesiz bir yönetim kadrosu sayesinde düğmeye basabileceğini dile getiriyor.





Aynı kaynaklara göre Trump, ABD'nin NATO'ya üyeliğini "mayınlayabilir", hatta sonlandırabilir.





JOHN BOLTON: TRUMP EKİMDE SÜRPRİZ YAPABİLİR





Trump, Amerika'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'ndan (NATO) çekilmesi faslını son olarak 2018'de açmış olsa da seçimler yaklaştıkça bu konunun kendisince rafa kaldırılmadığına dair iddialar var.





Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton yeni yayımlanan kitabında başkanın birçok defa ittifaktan çıkmak istediğini dile getirdiğini belirtti.





Bolton geçen ay İspanyol basınına verdiği mülakatta Trump'ın ekim ayında bir "sürpriz" yapabileceğini ve 3 Kasım'da yapılacak seçimin arifesinde NATO'dan çekilmeyi vaat edebileceğini söyledi.





Bolton'un iddiasına benzer bir çıkış da Trump döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenen John F. Kelly'den geldi.





Newyork Times'a mülakat veren Kelly görevi sırasında en zorlandığı şeyin Başkan Trump'ı NATO'dan ayrılma kararından "caydırmak" olduğunu söyledi.





AMERİKA, NATO'DAN ÇIKABİLİR Mİ?





Her ne kadar Başkan Trump NATO'nun diğer üyelerinin savunma için "daha fazla bütçe ayırması gerektiğini" ve bunun 30 üyenin işleyiş şekline "aykırı" olduğunu söylese de resmi anlamda NATO'dan ayrılma konusunu henüz dile getirmedi.





Geçen ay yayımlanan 50 seçim başlığında NATO konusuna doğrudan değinilmese de "müttefiklere adil şekilde paylarını ödeteceği" şeklinde bir vaat bulunuyor.





Fakat uzmanlara göre risk somut bir şekilde büyümeye devam ediyor. Zira başkanın seçimi kazanması halkın Trump'ın politikalarını onayladığı yönünde yorumlanacak ve böylece NATO'dan çıkış kararının önündeki engeller de kalkmış olacak.





RUSYA'NIN ZAFERİ OLUR





Bu kararın Amerikan Kongresi'ne takılma ihtimali olsa da ittifak bu durumdan ağır bir şekilde etkilenebilir. Zira Trump, Pakt'ın ortak savunma hakkındaki beşinci maddesini farklı bir şekilde yorumlayabilir.





Şu ana kadar "ABD'nin NATO'nun üyelerini herhangi bir dış saldırıya karşı savunması" olarak yorumlanan maddeyi Trump, "sert bir nota" ile geçiştirebilir.





Bu tür bir politika NATO'nun "sonu" anlamına gelmesinin yanında Rusya'nın da büyük bir "zafer" kazanması anlamına gelir.