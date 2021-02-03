Çarpıcı yeni anayasa yorumu

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa çıkışını, "Yeni anayasanın özgürlükçü bir anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok." şeklinde yorumladı.







Altaylı bugün yayımlanan makalesinde, "3 yıl önce referanduma gidilirken nedense gerek duyulmayan, şimdi ise nedense gerek duyulan yeni bir anayasa. Belli ki iktidar açısından 16 Nisan Anayasası 'anayasa' değil, 'arayasa' olarak görülmüş. Referandumla kabul edilen anayasal değil, arayasal bir sistem değişikliği imiş." tespitinde bulundu.





"YENİ ANAYASANIN NELER GETİRMEYİCİNİ TAHMİN EDEBİLİRİM"





Altaylı, "Şimdi herkes yeni anayasa neler getirebilir? AKP bunu niye önerdi? Ne planlıyor? gibi sorular soruyor. Benim yeni anayasanın neler getireceği ile ilgili bir fikrim yok. Ancak neler getirmeyeceğini tahmin edebilirim. Mesela daha özgürlükçü bir anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok. Devleti daha merkeze koyan bir anayasa olması muhtemel. Tabii olursa. İşin garibi, koalisyon ortaklarının TBMM’deki sandalye sayıları yeni bir anayasa için gereken gücü sağlamıyor."





Altaylı isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem değiştirmekte ne kadar mahir olduğunu da vurguladı: "Ne olursa olsun, yeni anayasa önerisi, iktidarın uzun süreden beri en başarılı gündem değiştirme girişimi oldu. Bunu da kabul etmek lazım!"