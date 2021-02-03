Samanyolu Haber /Medya / Çarpıcı yeni anayasa yorumu /03 Şubat 2021 12:40

Çarpıcı yeni anayasa yorumu

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile başlattığı "yeni anayasa" tartışmalarına ihtiyatlı yaklaştı.

SHABER3.COM

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa çıkışını, "Yeni anayasanın özgürlükçü bir anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok." şeklinde yorumladı. 

Altaylı bugün yayımlanan makalesinde, "3 yıl önce referanduma gidilirken nedense gerek duyulmayan, şimdi ise nedense gerek duyulan yeni bir anayasa. Belli ki iktidar açısından 16 Nisan Anayasası 'anayasa' değil, 'arayasa' olarak görülmüş. Referandumla kabul edilen anayasal değil, arayasal bir sistem değişikliği imiş." tespitinde bulundu.

"YENİ ANAYASANIN NELER GETİRMEYİCİNİ TAHMİN EDEBİLİRİM"

Altaylı, "Şimdi herkes yeni anayasa neler getirebilir? AKP bunu niye önerdi? Ne planlıyor? gibi sorular soruyor. Benim yeni anayasanın neler getireceği ile ilgili bir fikrim yok. Ancak neler getirmeyeceğini tahmin edebilirim. Mesela daha özgürlükçü bir anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok. Devleti daha merkeze koyan bir anayasa olması muhtemel. Tabii olursa. İşin garibi, koalisyon ortaklarının TBMM’deki sandalye sayıları yeni bir anayasa için gereken gücü sağlamıyor."  

Altaylı isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem değiştirmekte ne kadar mahir olduğunu da vurguladı: "Ne olursa olsun, yeni anayasa önerisi, iktidarın uzun süreden beri en başarılı gündem değiştirme girişimi oldu. Bunu da kabul etmek lazım!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı yeni anayasa yorumu Sonraki Haber >>

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:43