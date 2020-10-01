Samanyolu Haber /Gündem / 'Çarpıttık ama, sorun bakalım niye yaptık!' /01 Ekim 2020 17:34

'Çarpıttık ama, sorun bakalım niye yaptık!'

Salgın sürecinde ‘şeffaf’ davranılmadığı eleştirilerine karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Devletimiz, halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır” açıklaması yaptı.

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Koronavirüsle mücadele sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en çok karşılaştığı tenkit ‘şeffaf’ davranılmadığı oldu. Verilerin gerçeğini yansıtmadığı, vaka sayılarının açıklanandan çok fazla olduğu çıkışlarına hep muğlak cevaplar veren Bakan Koca, ilk defa net konuştu.



 

MESULİYETİ OLMAYAN KİŞİLERİN TENKİTLERİ
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Koca, şu ifadeleri kullandı: “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.”

Bakan’ın sözleri, “Hangi ulusal çıkarlar vatandaşın hayatından daha önemli?” sorusu temelli eleştirileri beraberinde getirdi.
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