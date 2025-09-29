Carry Trade patronları asgari ücretin ne kadar artması gerektiğini açıkladı





RAPORDAKİ KRİTİK DETAY: ZAM, ENFLASYONUN 4,6 PUAN ALTINDA





TAHMİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için en net ve en çok ses getirecek tahmin, dünyaca ünlü yatırım bankası JPMorgan’dan geldi. Geçen hafta yayınladığı raporda banka, asgari ücrete %20’lik bir artış beklediğini açıkladı. Ancak rapordaki asıl kritik detay, bu zammın beklenen enflasyonun altında kalacağı gerçeği oldu.Yeni yıl yaklaşırken, yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanın ve dolaylı olarak tüm Türkiye’nin gözü kulağı, Ocak 2026’da yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Hükümet kanadından ve yerli uzmanlardan çeşitli açıklamalar gelirken, uluslararası finans devi JPMorgan’ın yayınladığı bir rapor, beklentileri somut bir rakama döktü ve tartışmaları alevlendirdi.Karar’da yer alan habere göre, JPMorgan’ın Türkiye’deki perakende şirketlerinin geleceğine yönelik riskleri analiz ettiği raporda, asgari ücret zammı bir maliyet kalemi olarak ele alındı. Raporda yer alan o kritik cümle ise şöyleydi:“2026’da asgari ücrete %20’lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise %24,6.”Bu analiz, bankanın 2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zammın, kendi bekledikleri yıl sonu enflasyonunun 4,6 puan altında kalacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, asgari ücretlinin alım gücünün yeni yılda reel olarak erimeye devam edeceği anlamına geliyor.JPMorgan’ın bu tahmininin piyasalar tarafından bu kadar ciddiye alınmasının arkasında yatan önemli bir neden var. Bankanın sık sık Ankara ile temas halinde olması ve Hazine borçlanmalarında aktif rol almasının yanı sıra, JPMorgan’ın Türkiye uzmanı Fatih Akçelik’in geçmişi, bu tahminin gücünü artırıyor.Akçelik, JPMorgan’a katılmadan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda görev yapmış bir isim. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin iç dinamiklerine, karar alma mekanizmalarına ve hükümetin önceliklerine içeriden hakim olduğu biliniyor. Bu durum, JPMorgan’ın %20’lik tahminini basit bir beklentiden çok, güçlü bir öngörü haline getiriyor. Milyonlarca çalışan şimdi, bu karamsar senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için resmi açıklamalara kilitlenmiş durumda.