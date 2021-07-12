Çarşı davasında mahkeme kararını verdi

Mahkeme, bozma kararındaki Osman Kavala'nın sanıkları arasında bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesi hususunun ise celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katılan tutuksuz yargılanan 26 sanık ve avukatları, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesi talebinde bulundu. Sanık ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, Yargıtay bozma kararına uyulmasını ve davanın Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.





DURUŞMA 8 EKİM'E ERTELENDİ





Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulmasına hükmetti. Heyet, sanık avukatlarına Gezi Parkı ana davasıyla birleştirme hususunda yazılı beyanda bulunmaları için süre verilmesine, birleştirme hususunda muvafakat verilip verilmeyeceği hususunun celse arasında değerlendirilmesine de karar verdi. Gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine hükmeden heyet, Cumhurbaşkanlığı avukatının katılma talebinin de kabulüne karar verdi. Duruşma, 8 Ekim tarihine bırakıldı.