Samanyolu Haber /Gündem / Çarşı'ya şok... Gezi'den aldıkları beraatin bozulması isteniyor /09 Mayıs 2020 11:40

Çarşı'ya şok... Gezi'den aldıkları beraatin bozulması isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın lider ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında “hükümeti devirmeye teşebbüs” ve “suç örgütü kurma ve yönetme” suçlarından verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

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Cumhuriyet Gazetesi’nden Alican Uludağ’ın haberine göre, tebliğnamede, eylemlerin DEV-YOL, PKK/ KCK, DHKPC, TKP/ML-TİKKO, MLKP gibi yasa dışı silahlı terör örgütleri ile marjinal grupların gösteri ve eylem platformuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.

Olayların başlangıçta demokratik tepki maksatlı olarak katılan kişi ya da kuruluşlar ayrık olmak üzere herhangi bir silahlı terör örgütü olmadan, arkasında güçlü bir dış veya iç destek olmaksızın, hiyerarşi dışında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülen tebliğnamede, Gezi Parkı olayları ile ilgili silahlı terör örgütleri ya da suç örgütleri ile bağlantılı açılmış davalar bulunup bulunmadığının ve sanıkların örgütsel durumlarının tespit edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sanıkların ayrıca kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ya da katılanları yönlendirmek suçundan da cezalandırılmaları istendi.

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