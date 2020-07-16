CAS'ta Trabzonspor duruşması görüldü

Trabzonspor’un Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) görüldü.







İnternet üzerinden gerçekleştirilen duruşmaya, Trabzonspor’un çalıştığı İsviçre’deki hukuk bürosunun yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer de katıldı.





Yaklaşık 6 saat süren duruşmada Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da konuştu.CAS’ın bu ay sonuna kadar kararı açıklayacağı belirtildi.





UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde Trabzonspor’un, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı. Kararın ardından Trabzonspor, CAS’a itiraz etmişti.