Samanyolu Haber /Spor / CAS'ta Trabzonspor duruşması görüldü /16 Temmuz 2020 20:51

CAS'ta Trabzonspor duruşması görüldü

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına itirazının ilk duruşması yapıldı. CAS'ın bu ay sonuna kadar kararını vereceği belirtiliyor.

SHABER3.COM

Trabzonspor’un Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) görüldü.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen duruşmaya, Trabzonspor’un çalıştığı İsviçre’deki hukuk bürosunun yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer de katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren duruşmada Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da konuştu.CAS’ın bu ay sonuna kadar kararı açıklayacağı belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde Trabzonspor’un, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı. Kararın ardından Trabzonspor, CAS’a itiraz etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CAS'ta Trabzonspor duruşması görüldü Sonraki Haber >>

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:57