Samanyolu Haber /Teknoloji / Şimdi de casus ütü şoku! /02 Ekim 2020 11:52

Şimdi de casus ütü şoku!

Rusya'da üst düzey bir bürokratın yaptığı açıklama sosyal medyada en çok tartışılan başlıklardan biri oldu.

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Radyoelektronik Departmanı Başkanı Vasiliy Şpak, ithal edilen bazı ütülerin içinde "dinleme cihazı" tespit ettiklerini açıkladı. 

Ütülerin içinde mikrofon bulduklarını söyleyen Şpak, iPhone telefonlara karşı da uyarıda bulundu.

Telefonlarla ilgili üstü kapalı yorumlarda bulunan bakanlık yetkilisi, bu cihazların dinleme maksadıyla kullanıldığını ima etti. 

Şpak, dinleme cihazlarının hangi marka ütülerde bulunduğunu, nasıl çalıştığını, kimler tarafından hazırlandığını açıklamadı.

“BU BİR ŞAKA DEĞİL”

Türkrus’un haberine göre, Rus yetkilinin açıklaması sosyal medyada ve iş çevrelerinde espri konusu oldu. Novoya İzvestiya gazetesi haberi, "Bu bir şaka değil!" başlığı ile verdi.

Bir teknoloji uzmanı, "Sesli komutla çalışan wi-fi ütülerden bahsediliyor olabilir, ancak bu artık çok yaygın bir model." dedi.  

2013 yılında Rus basınına yansıyan benzer bir haberde Çin menşeli bazı ütülerde şifresiz Wifi ağlarına bağlanıp virüs bulaştıran elektronik mekanizmalar bulunduğu açıklanmıştı.
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