Casusluk krizi büyüyor: Almanya'da Türk polis, konsolosluk çalışanına bilgi sızdırmış

Almanya'da Federal Başsavcılık, Çarşamba günü Köln'deki Türk Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevlinin evine düzenlenen baskının, "casusluk şüphesi" nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığını açıkladı.





Alman polisinin, önceki gün Köln'deki Türk Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kadın görevlinin evine sabah erken saatlerde baskın düzenlediği basına yansımıştı.





Haberlerde, polisin arama esnasında başkonsolosluk çalışanının bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine ve evindeki evraklara el konulduğu bilgisi yer almıştı.





Alman basınına "Casusluk baskını" başlığıyla yansıyan haberlerde, baskının Federal Başsavcılığın emriyle yapıldığı belirtilmişti.





Türkiye kökenli polis de mercek altında

DW Türkçe'de yer alan habere göre Federal Başsavcılık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada polisin aramayı "casusluk şüphesi" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında yaptığını, şüphelinin serbest olduğunu belirtti.





Başsavcılık, ayrıca başkonsolosluk ile ilgisi olmayan bir diğer şüphelinin de soruşturma kapsamında mercek altına alındığını duyurdu ama daha fazla bilgi paylaşmadı.





Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre, diğer şüpheli Köln'de görev yapan Türkiye kökenli bir polis memuru.





İddiaya göre polis memuru, Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK hakkında polisin bilgisayar sistemlerinde yer alan bilgileri başkonsolosluk çalışınına iletiyordu.