Casusluk soruşturmasında adı geçen Hulusi Akar’a yakın isim TSK’dan istifa etti

TÜM GÖREVLERİNDEN AYRILDI









“MKM’nin 27 Temmuz’daki açılış töreninin ve kendisinin 2 Ağustos’taki basın toplantısının aksine; BM Genel Sekreteri’nin ziyareti sırasında Koordinatör Tuğamiral Özcan Altunbulak’ın ne adı anıldı ne de karşılama, uğurlama ve brifing sırasında görüntüsüne rastlandı. Şimdi MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak’ın özelliklerine gelelim.

CASUSLUK SORUŞTURMASINDA HAPİS YATTI





AKAR’IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GİBİ ÇALIŞIYORDU





İSTİFA ETTİ TELEFONLARINI KAPATTI





Ancak böyle bir isim ne Ağustos başındaki YAŞ’ta terfi ettirildi ne de Cuma günü yayımlanan kararnamede yeni bir göreve atandı.





YERİNE BALYOZ SANIĞI YAVUZ KILIÇ GETİRİLİYOR

BOLD'ungöre, Tahıl koridoru anlaşmasıyla birlikte kurulan MKM’nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, TSK’dan istifa etti. İzmir casusluk soruşturması kapsamında daha önce hapis yatan Altunbulak’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yakın bir isim olduğu öne sürüldü.Gazeteci Müyesser Yıldız, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.Yıldız, yazısında şunları kaydetti:ABD Harp Okulu mezunu olan Altunbulak, TSK’nın “süper beyni” ve “yıldızı” olarak biliniyor. O da İzmir Casusluk kumpasına maruz kaldı ve yıllarca hapiste yattı. Beraat ettikten sonra göreve döndü. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Belçika’daki Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Kurmay Başkanlığı’na atandı.2019 YAŞ’ında tuğamiralliğe terfi etti ve MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı‘na getirildi. 2020’de de MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı oldu. Özetle 3 yıldır MSB Karargâhı’ndaydı ve özellikle Bakan Akar’ın yurtdışı ilişkilerinde özel kalem müdürü gibi çalışıyordu.Sebep bu mudur yoksa MSB’yle ilgili olarak uzun süredir dillendirilen “asker-sivil generaller anlaşmazlığı” mıdır, bilinmez; ama iddia o ki, Tuğamiral Özcan Altunbulak Cuma günü istifasını verdi ve telefonlarını kapatarak görevden ayrıldı.Altunbulak’ın yerine Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü’ne Tuğamiral Yavuz Kılıç‘ın getirileceğinin konuşulduğunu da kaydedelim. Balyoz kumpasında 2 yıl hapiste yatan Kılıç, Cuma günkü kararnameyle Napoli’deki NATO görevinden Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığı’na atanmıştı.”