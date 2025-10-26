Casusluk suçlamalarına İmamoğlu ne dedi? İşte ifadesi!

Savcılıkça ifadesi alınan İmamoğlu'nun işlemleri yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı.





İMAMOĞLU'NUN İFADESİ

Savcılık tarafından İmamoğlu'na; Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek'i tanıyıp tanımadığı, tanıyor ise ne şekilde, ne sebeple ve nereden tanıdığı ve adı geçen kişiler ile arasında herhangi bir ticari ilişki bulunup bulunmadığı soruldu.





İmamoğlu, savcılıktaki ifadesinde “Casusluk benim hayatıma hakarettir. Bu suçlama bana yöneltilebilecek en ağır ve en saçma ithamdır” dedi.