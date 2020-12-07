Samanyolu Haber /Gündem / Casuslukla suçlanan iki Rus gazeteci serbest bırakıldı /07 Aralık 2020 17:37

Casuslukla suçlanan iki Rus gazeteci serbest bırakıldı

Türkiye’de izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Rus gazetecinin serbest bırakıldı.

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İstanbul’da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi’nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir Aleksey Petruşko, kameraman İvan Malişkin ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu bir Türk vatandaşının savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu üç kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde dört gün süren sorgunun ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.


 
Türkiye’de 3 Aralık’ta gözaltına alınan iki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin hakkında bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye’de gözaltına alınan gazetecilerin mümkün olan en kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını umduklarını söylemişti.

VALİLİK: İZİNSİZ GÖRÜNTÜ ÇEKTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır” denilmişti.

Kremlin’e yakınlığıyla bilinen Rus NTV kanalı ise gazetecilerin Türkiye’de hazırlanan yeni yıl programı için gönderildiklerini açıklamıştı.
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