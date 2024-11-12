Çatı çöktü hükümetin istifası isteniyor

Binlerce protestocu Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ile hükümetinin istifa etmesini ve çökmeden sorumlu olanların tutuklanmasını talep etti.



Binlerce hükümet karşıtı protestocu Pazartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yürüyüş düzenleyerek, bu ayın başlarında bir tren istasyonunun beton çatısının çökmesi sonucu 14 kişinin ölümünün ardından üst düzey yetkililerin istifasını talep etti.



Belgrad'da toplanan göstericiler, çatının çökmesinden Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentindeki istasyon binasında yaygın yolsuzluk ve özensiz yenileme çalışmalarını sorumlu tuttu.



Binlerce protestocu Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ile hükümetinin istifa etmesini ve çökmeden sorumlu olanların tutuklanmasını talep etti.



Soruşturma başlatılmasının ardından Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı geçen hafta istifa etti, ancak 1 Kasım'da meydana gelen olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı.



Pazartesi günkü protestolar, geçen hafta Novi Sad'da maskeli kişilerin belediye binasına taş, şişe ve kırmızı boyalar attığı ve polisin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı olayların aksine daha barışçıl geçti.



Sırp hükümet yetkilileri tam hesap verebilirlik sözü verdi, ancak hükümetin hem polisi hem de yargıyı kontrol etmesi nedeniyle konuya ilişkin şüpheler artıyor.



Ölenler arasında altı yaşında bir çocuk da bulunurken, çatı çökmesi sonucu yaralananların durumu ciddiyetini koruyor. Geçen hafta yerel medya yaralılardan birinin her iki bacağının da kesildiğini bildirmişti.



Tren istasyonu son yıllarda iki kez yenilenmişti. Yetkililer, çatının yenileme çalışmalarının bir parçası olmadığında ısrar ederek, çökme nedeninin bu olmadığını öne sürdüler, ancak neden dahil edilmediğine dair bir açıklama yapmadılar.



Tren istasyonunun 2023 yılına kadar yeniden inşası çalışmalarında süpervizör olarak görev yapan jeolog ve mühendis Zoran Dajic yerel basına verdiği demeçte, "Çatı üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadığı doğru değil, çünkü olaydan sonra camla kaplanmıştı," dedi.



Novi Sad tren istasyonu ilk olarak 1964 yılında inşa edilmişti. Yenilenen istasyon iki yıl önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve müttefiki Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Belgrad ve Budapeşte arasında planlanan hızlı tren hattı için önemli bir durak olarak açılmıştı.



Aslen 1964 yılında inşa edilen ve çöken tren istasyonu, Balkan ülkesindeki çeşitli altyapı projelerinde yer alan Çin devlet şirketleriyle yapılan daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak son yıllarda iki kez yenilendi.