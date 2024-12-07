'Çatışma hattındaki gelişmeler ülkenin kaderini uzun yıllar etkileyecek'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Toplantıda İHA üretimindeki azalmaya dikkat çeken Putin, bunun hem güvenlik hem de sivil alandaki hedefleri riske atabileceğini söyledi. Putin, Rus askerlerinin çatışma şartlarında kendi imkanlarıyla İHA tasarlayıp kullanmalarını takdirle karşıladı. Ancak bu alandaki uzman yetiştirme ortamının korunmaması durumunda, güvenlik ve sivil sorunların çözülmesinde ciddi zorluklar yaşanabileceğini vurguladı.





“İHA Altyapısında Eksiklikler Var”





Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev, İHA üretimi ve altyapı konularında gerileme olduğu değerlendirmesi yaptı. Ve “Büyük miktarda bölgenin İHA uçuşlarına uygun altyapıya sahip olmadığını görüyoruz. Bu durum, hem objektif hem de sübjektif nedenlerden kaynaklanıyor.” İfadelerini kullandı.





Bazı alanlardaki düşüşlerin “küçük” olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Putin, altyapı eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.





Putin, “Hepimiz çok iyi anlıyoruz ki, savaş temas hattımızda, cephede olup bitenler, açıkçası önümüzdeki uzun yıllar, hatta belki on yıllar boyunca ülkemizin yaşamını belirleyecek.”





Putin’in açıklamaları, Ukrayna çatışmasının hem askeri hem de ekonomik yansımalarının uzun vadeli etkiler doğuracağına işaret ediyor.

Özellikle İHA üretimi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, Rusya’nın güvenlik stratejilerinde öncelikli konular arasında yer alıyor.