Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov tarafından yapılan açıklamada verilen bu bilgilerde, Lugansk bölgesinin ise Ukrayna’nın kontrol ettiği alanın %1’den daha az olduğu ifade edildi.





Belousov, 2024 yılı boyunca Rus ordusunun yaklaşık 4.500 km²’lik bir alanı Ukrayna kontrolünden kurtardığını söyledi. Günlük ilerleme hızının ortalama 30 km² olduğunu belirten Savunma Bakanı, bu başarıların Rus askeri güçlerinin koordinasyonu ve komuta sisteminin etkinliğiyle mümkün olduğunu vurguladı.





Bakan, Ukrayna ordusunun savaş gücünün %45-50 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu durumun, Rusya’nın müşterek kuvvetler grubu ve Genelkurmay’ın yönetimindeki etkili operasyonlarının bir sonucu olduğunu söyledi.





Putin de Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı açıklamada, 2024’ün başından bu yana toplamda 189 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca, tüm cephe hattında stratejik inisiyatifin Rusya’nın elinde olduğunu ifade etti.