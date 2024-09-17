Samanyolu Haber /Dünya / Çatışmaların şiddeti arttı /17 Eylül 2024 10:17

Çatışmaların şiddeti arttı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta çatışmaların şiddeti arttı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova 

Ukrayna birlikleri Kursk yönünde direnmeye devam ederken, Rus birlikleri Donetsk hattında yavaş yavaş ilerliyor.

Kursk bölgesinde, Rus birlikleri karşı saldırılar sırasında Lyubimovka ve Pokrovsky’nin eteklerine ulaşarak stratejik bir noktaya ilerledi. Ukrayna ordusu ise Rus ilerleyişini yavaşlatmak için kanatlardan saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

Rusya’nın hava üstünlüğü, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları püskürtmekte etkili oldu. Ancak Ukrayna, bölgeye yönelik İHA saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Glushkovsky ilçesinin güneyinde, Vesely yakınlarında çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vesely’nin güney eteklerinde, Ukrayna birlikleri birkaç gün önce sınırdaki engelleri aşarak bölgeye sızmıştı. Son 24 saattir devam eden yoğun çatışmalarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Vesely’yi savunmak için güçlü bir direniş sergiliyor.

Vesely’nin önemi, buranın Ukrayna birliklerinin diğer cephe hatlarına geçiş noktası olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Rus birlikleri, Ukrayna’nın Vesely ve çevresindeki ikmal hatlarını kesmek için sistematik saldırılar düzenliyor.

Bu sırada, Lyubimovka ve Pokrovsky eteklerinde de çatışmalar yoğunlaştı.

Rus ordusu, Ukrayna’nın bu bölgede yoğun bir direniş göstermesine rağmen, ilerlemeye devam ediyor.

Krasnogorovka ve Gornyak yönündeki saldırılar, Ukrayna birliklerinin geri çekilmesini hızlandırdı. Ugledar’daki ilerleyiş ise daha yavaş seyretse de, şehir Ruslar tarafından kuşatma altına alınmak üzere.
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