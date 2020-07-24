Çatlak koluma kelepçe taktılar, 9 saat aç susuz yolculuk yaptım”

Hasta tutuklu Fatma Yurt, 10 Temmuz 2020’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davasına cezaevi arabasıyla götürülünce büyük bir mağduriyet yaşadı. Git gel 18 saat boyunca elleri kelepçeli, aç ve susuz bir şekilde yolculuk yapmak zorunda kaldı. Boyun, bel fıtığı ve kolundaki çatlak nedeniyle mevcut ağrıları daha da arttı. Namazını kelepçeli kılmak zorunda kaldı.





“APAR TOPAR RİNG ARACINA BİNDİRİLDİM”

Yaşadığı eziyeti 15 Temmuz 2020’de, HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na bir mektup yazarak anlatan Fatma Yurt, “Sabah Fatma Yurt hazırlan, kapıda jandarma bekliyor, İstanbul’a mahkemeye gidiyorsun dediler. Kolum çatlak, kronik bronşit, kronik ülseratifkolit, bel fıtığı, kolunda felç başlamış, boyun fıtığım var. SEGBİS istiyorum, uzun süre oturmam, zaman zaman yatmam lazım diye itiraz etsem de apar topar ringe bindirip bir de çatlak koluma kelepçe takarak (takmasanız olmaz mı kolum çatlak deyip kural böyle deyip) 9 saatlik yolu kelepçeli aç susuz, namazı ile kelepçeli kıldım.” dedi.

O halde saat 17.50’de İstanbul’a vardıklarını ve Bakırköy Cezaevine konulduğu söyleyen Yurt, 62 yaşında biri olarak salgın nedeniyle risk grubunda olduğu halde başka bir tutuklu ile aynı yere konulduğunu belirtti.







“9 SAATLİK YOL ÇİN İŞKENCESİ GİBİYDİ”

Ertesi sabah 08.00’de mahkemeye çıkarılan Fatma Yurt, kolu bandajlı ve boynu asılı olarak hakime adeta yalvardığını aktardı:





“Ben terörist değilim, olamam da. Sadece Kuran biliyorum, birkaç kişiye öğrettim. Bir de bizim burada cenazelerde 7 Tebareke, 40-52 okutulur. Onlarda Kuran-ı Kerim, mevlüt okudum dedim. Beni bırakın, tutuksuz yargılayın. Cezaevine dönersem 14 gün izole var. Çatlak kolumla, hastalıklarımla, yalnız özel işlerimi, çamaşır, bulaşık, her gün banyo (Manisa çok sıcak) yapmak var, beni salın dedim. Hakim bey hiç dinlemiyor, tutukluluğuna devam dedi. 9 saatlik yol Çin işkencesi gibiydi.”





Bir sonraki mahkemesinin 30 Eylül 2020’de olduğunu ve tekrar İstanbul’a götürüleceğini söyleyen Fatma Yurt, gece gündüz karantina koğuşunda ağladığını ve bir daha aynı eziyeti çekmek istemediğini söyledi. Yurt, SEGBİS ile mahkemeye çıkarılma ya da tutuksuz yargılanma konusunda Gergerlioğlu’ndan yardım istedi.