Çatlak skandalı!

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisinden biri olan Boeing yaklaşık 50 adet 737NG tipi uçağın gövdesinde çatlaklar tespit edildikten sonra karaya indirildiğini açıkladı.





Çatlakları ay başında tespit eden Qantas havayolları yere indirdikleri uçakların sayısının 32'ye çıktığını, ancak yolcuların endişe duyması gereken bir durum olmadığını kaydetti.







AFP: 50 UÇAĞIN GÖVDESİNDE ÇATLAK VAR





Boeing daha önce çatlakların uçağın kanatlarını gövdesine bağlayan noktalarda tespit edildiğini belirtmişti.





Qantas'ın açıklamasının ardından Franıs Haber Ajansı'na (AFP) beyanat veren bir Boeing sözcüsü, bin uçağın yüzde 5'inden azında çatlak tespit edildiğini ve söz konusu uçakların tamir edilmek için hangara çekildiğini söyledi.





Boeing kesin bir rakam sunmasa da AFP bu sayının yaklaşık 50 uçak olduğunu bildirdi.





ABD sivil havacılık idaresi, çatlakların bu ay başında gözlemlenmesinin ardından uçakların regülatörler tarafından düzenlenmesini talep etmişti.





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