Samanyolu Haber /Teknoloji / Çatlak skandalı! /31 Ekim 2019 13:07

Çatlak skandalı!

Boeing sözcüsü 30 civarında uçakta çatlak tespit edildiğini ve uçakların tamir edilmek için hangara çekildiğini söyledi. Boeing kesin bir rakam vermese de AFP bu sayının yaklaşık 50 uçak olduğunu bildirdi.

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Dünyanın en büyük iki uçak üreticisinden biri olan Boeing yaklaşık 50 adet 737NG tipi uçağın gövdesinde çatlaklar tespit edildikten sonra karaya indirildiğini açıkladı. 

Çatlakları ay başında tespit eden Qantas havayolları yere indirdikleri uçakların sayısının 32'ye çıktığını, ancak yolcuların endişe duyması gereken bir durum olmadığını kaydetti.

AFP: 50 UÇAĞIN GÖVDESİNDE ÇATLAK VAR

Boeing daha önce çatlakların uçağın kanatlarını gövdesine bağlayan noktalarda tespit edildiğini belirtmişti.

Qantas'ın açıklamasının ardından Franıs Haber Ajansı'na (AFP) beyanat veren bir Boeing sözcüsü, bin uçağın yüzde 5'inden azında çatlak tespit edildiğini ve söz konusu uçakların tamir edilmek için hangara çekildiğini söyledi.  

Boeing kesin bir rakam sunmasa da AFP bu sayının yaklaşık 50 uçak olduğunu bildirdi.

ABD sivil havacılık idaresi, çatlakların bu ay başında gözlemlenmesinin ardından uçakların regülatörler tarafından düzenlenmesini talep etmişti.

727 MAX 8 MODELİNDE TEKNİK ARIZA FACİAYA YOL AÇTI!

2018 yılında Boeing'in ürettiği 737 MAX 8 tipi iki uçak düşmüştü. Her iki uçağın teknik arıza sebebiyle düştüğü tespit edilmişti. 

346 kişinin ölümüne sebep olan iki facianın akabinde 737 MAX 8 modellerin tümünün uçuşları durdurulmuştu.

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