Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı onayıyla çatlayan baraja zihni sinir çözümü /02 Ocak 2020 11:10

Cumhurbaşkanı onayıyla çatlayan baraja zihni sinir çözümü

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacağı öngörülen Melen Barajı’nda oluşan çatlaklara beton doldurulacak.

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İstanbul'un su ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılayacağı belirtilen ancak zemini çatlayan Melen Barajıyla ilgili Tayyip Erdoğan bakanlarla bir araya geldi.

Erdoğan, konuyla ilgili bakan ve bürokratlara problemin giderilmesi ve bu konuda deneyimli olan isimlerden yardım alınmasını istedi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Melen’deki çatlaklar için çözüm arayışına girdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bürokratlar ve büyük baraj projelerinde çalışan uzman mühendislerin de katıldığı bir toplantıdan beton enjektesi çıktı. Melen barajı zemininde oluşan çatlakların neden kaynaklandığı ve alınacak önlemlerin masaya yatırıldığı toplantılarda, Melen barajındaki çatlakların zemine enjekte edilecek betonla doldurulması önerisi gündeme geldi. Zemin çatlağı probleminin giderilmesi ile barajın bu bölümünün 2024 yılında devreye girebileceği bilgisi verildi.
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‘UFAK BİR PROBLEM’

Melen projesi ile ilgili ödenek sıkıntısına dair ise, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını ek ödeneğe onay verdi.Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli de, bakanlığının 2020 bütçesinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soruları üzerine, Pakdemirli “Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir” açıklamasını yapmıştı.
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