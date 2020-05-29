Samanyolu Haber /Gündem / Çav Bella skandalında tahliye /29 Mayıs 2020 17:22

Çav Bella skandalında tahliye

İzmir'de cami hoparlörinden "Çav Bella" marşı çalınmasına dair skandalda fâiller hâlâ kayıp. Skandalı sosyal medyada paylaştığı için tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İzmir il başkanı Banu Özdemir tahliye edildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi sistemi üzerinden cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmasına dair sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle tutuklanan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi. 

Gazeteci Barış Yarkadaş, şahsi Twitter hesabında, "İzmir 50'nci Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i tahliye etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına..." ifadelerini kullandı.
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