Çav Bella skandalında tahliye

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi sistemi üzerinden cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmasına dair sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle tutuklanan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.





Gazeteci Barış Yarkadaş, şahsi Twitter hesabında, "İzmir 50'nci Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i tahliye etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına..." ifadelerini kullandı.