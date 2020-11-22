Samanyolu Haber /Medya / Cavit Çağlar geri döndü /22 Kasım 2020 00:00

Cavit Çağlar geri döndü

Interbank'ı batıran ve NTV'yi Ferit Şahenk'e devreden işadamı Cavit Çağlar, Bursa'nın yerel televizyon kanalı Olay TV'nin merkezini İstanbul'a taşıdı.

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Bir süredir test yayınlarını sürdüren Olay TV'nin 30 Kasım Pazartesi yayına başlayacağı belirtildi.

Olay TV, merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşımış ve Nevşin Mengü'nün de aralarında bulunduğu gazetecilerle yeni bir yayın kadrosu teşkil etmişti.

İlk olarak geçen ekim ayında yayına başlayacağı belirtilen kanal, yayına başlama tarihini ertelemişti.

30 KASIM 2020 PAZARTESİ YAYINDA

Olay TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayına başlayacağı duyuruldu.

Olay TV'nin resmi Twitter hesabında, "Değişim başlıyor. Habercilik fabrika ayarlarına dönüyor. Herkese eşit mesafede, tarafsız, özgür güvenilir haberin adresi Olay TV, 30 Kasım Pazartesi yayında..." denildi. 

Interbank'ı 2001 yılında batıran ve NTV'yi Doğuş Holding'in yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'e devreden Cavit Çağlar'ın Olay TV ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) destek vereceği iddia edilmişti.
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