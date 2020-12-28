Cavit Çağlar yine çark etti

Bursa’dan İstanbul’a taşınarak yayın hayatına yeniden başlayan Olay TV yalnızca 26 gün sonra ekranlara veda etti.







Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün sunduğu yayında, Cavit Çağlar'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı tarafından baskı gördüğünü söyleyerek kanalı kapatma kararı aldığını belirtmişti.





Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Çağlar, Süleyman Sarılar ile on gündür konuşmadığını ve ekibi Nuri Çolakoğlu’na kurdurarak hata yaptığını söyledi.





HDP GRUP TOPLANTISINI NAKLEN YAYINLADIĞI İÇİN OLAY TV'Yİ KAPATTI





Çağlar, iktidar baskısı gördüğü yönündeki açıklamaları ise yalanladı: “Hiçbir baskı görmedim. Bana tek telkin gelmedi. Benim herkesle aram gayet iyidir. Yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim. Neden verdim, biliyor musun? Çünkü ben herkese eşit mesafede tam merkez bir kanal istiyordum. Arkadaşlara da bunu söylemiştim. Demiştim ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını vereceksiniz, öte yandan tüm partilere eşit mesafede olacaksınız.”





HDP’nin grup toplantısının yayınlanmasının ardından Çağlar’ın Olay TV’yi kapatma kararı aldığı da konuşuluyordu.





Nevşin Mengü, Youtube kanalında yaptığı yayında Çağlar’ın beyanlarına cevap verdi.





Mengü, Meclis’te grubu olan tüm partilerin grup toplantılarını yayımladıklarını, AKP’lileri de yayına aldıklarını hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i konuk ettiği yayının ardından Soyer’in danışmanına’ “Nevşin bizi niye sorguya çeker gibi soru sordu?” dediğini aktardı.





Mengü, “Sadece gazetecilik yaptık, kimseyi pohpohlamadık.” diye belirtti.