Samanyolu Haber /Medya / Cavit Çağlar yine çark etti /28 Aralık 2020 10:23

Cavit Çağlar yine çark etti

Daha önce verdiği demeçte “Baskı olursa kapatır giderim.” diyen ve ardından bu sözleri reddeden Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar bu kez de baskı gördüğü yönündeki ifadeleri yalanladı.

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Bursa’dan İstanbul’a taşınarak yayın hayatına yeniden başlayan Olay TV yalnızca 26 gün sonra ekranlara veda etti. 

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün sunduğu yayında, Cavit Çağlar'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı tarafından baskı gördüğünü söyleyerek kanalı kapatma kararı aldığını belirtmişti. 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Çağlar, Süleyman Sarılar ile on gündür konuşmadığını ve ekibi Nuri Çolakoğlu’na kurdurarak hata yaptığını söyledi.

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Çağlar, iktidar baskısı gördüğü yönündeki açıklamaları ise yalanladı: “Hiçbir baskı görmedim. Bana tek telkin gelmedi. Benim herkesle aram gayet iyidir. Yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim. Neden verdim, biliyor musun? Çünkü ben herkese eşit mesafede tam merkez bir kanal istiyordum. Arkadaşlara da bunu söylemiştim. Demiştim ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını vereceksiniz, öte yandan tüm partilere eşit mesafede olacaksınız.”

HDP’nin grup toplantısının yayınlanmasının ardından Çağlar’ın Olay TV’yi kapatma kararı aldığı da konuşuluyordu. 

Nevşin Mengü, Youtube kanalında yaptığı yayında Çağlar’ın beyanlarına cevap verdi. 

Mengü, Meclis’te grubu olan tüm partilerin grup toplantılarını yayımladıklarını, AKP’lileri de yayına aldıklarını hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i konuk ettiği yayının ardından Soyer’in danışmanına’ “Nevşin bizi niye sorguya çeker gibi soru sordu?” dediğini aktardı. 

Mengü, “Sadece gazetecilik yaptık, kimseyi pohpohlamadık.” diye belirtti.
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