Samanyolu Haber /Medya / Cavit Çağlar'a manidar mesaj! /27 Aralık 2020 00:02

Cavit Çağlar'a manidar mesaj!

İşadamı Cavit Çağlar'ın Olay TV'yi bir ay bile geçmeden kapatmaya karar vermesinde sunucu Nevşin Mengü'nün bir sözünün etkili olduğu iddia edilmişti. Mengü o iddiaya cevap verdi.

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Ensonhaber'in iddiasına göre işadamı Cavit Çağlar, Olay TV'yi çalışanların kendisine yönelik davranışları sebebiyle kapattı. 

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Bir toplantı için salona giren Cavit Çağlar, Nevşin Mengü'ye nezaketen ‘Nasılsınız?’ diye sordu. Mengü ise Çağlar'a alaycı bir üslupla ‘Merak etmeyin bu akşam sizin başınızı derde sokmayacağım’ diye cevap verdi. Cavit Çağlar aldığı bu cevap karşısında oldukça sinirlendi."

MENGÜ: DAHA GEÇERLİ BİR SEBEP DÜŞÜNEMİYORUM

Gazeteci Nevşin Mengü söz konusu haberi paylaştığı şahsi Twitter hesabında, “Kanal kapatmak için daha geçerli bir sebep düşünemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Mengü, YouTube kanalından yaptığı yayında da konuya değindi.

Çağlar ile arasında geçen diyalogların doğru olduğunu, ancak esprisine Cavit Çağlar'ın sinirlenmediğini aktaran Mengü, şu ifadeleri kullandı: "Diyorlar ki; Cavit Çağlar'ın kanalı kapatmasındaki bir etken de çalışanların Cavit Bey'e saygısızlık etmesi olmuş. İddia bu. Bu oldu evet. Cavit Çağlar geldi, biz yayına çıkmadan bir gün önce. Hakikaten, hepimize 'merhaba' dedi. Ben de ayağa kalktım, yanına gittim. Yaşı büyüktür, elini sıktım. 'Nasılsınız?' dedim. Bir de espri yaptım. ‘Korkmayın Cavit Bey, sizin başınızı derde sokmayacağım’ dedim."

"HİÇ ÇIKILMASIN BU YOLLARA"

Mengü şöyle devam etti: "Hiç de sinirlenmedi. Gayet de gülümsedi. Hatta böyle omzuma tak tak yaptı. Buna hiç sinirlenmedi. Bunu da kim sızdırdıysa... Çünkü bunu orada birkaç kişi gördü. Sinirlenmedi. Orada bu espri yapıldı. Bu espriden de kanal kapatılıyorsa, hiç çıkılmasın bu yollara."
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