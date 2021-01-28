Samanyolu Haber /Medya / Cavit Çağlar'ın ortağı bu kez KRT TV'yi satın aldı iddiası /28 Ocak 2021 17:05

Cavit Çağlar'ın ortağı bu kez KRT TV'yi satın aldı iddiası

İddialara göre, Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal KRT TV yönetimi ile ön protokol anlaşması imzaladı ve 30 milyon lira karşılığında KRT TV'yi satın aldı. İşsiz kalan 180 Olay TV çalışanının ise artık KRT TV çatısı altında çalışması bekleniyor.

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Medyakoridoru’nun haberine göre KRT kaynakları, Olay TV’nin muhasebe görevlilerinin 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren KRT TV’nin hesaplarını incelemek için kanalda olduğunu ve kanal yönetiminin satışla ilgili perşembe günü çalışanlara açıklama yapacağını açıkladı.

KRT TV, OLAY TV’NİN BİNASINA TAŞINACAK  

Devir işleminin ise 2 Şubat tarihine kadar tamamlanacağı, KRT TV’nin tüm ekipmanlarıyla birlikte Olay TV’nin Kağıthane’de bulunan ofisine taşınacağı ifade ediliyor.

KRT TV ÇALIŞANLARININ DURUMU BELİRSİZ 

KRT TV’nin mevcut çalışanlarıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. KRT’de şu an için 80 çalışanın görev yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Olay TV ve KRT TV yönetimi tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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