'İade' taleplerini reddeden Finlandiya ve İsveç'e gözdağı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin itirazını geri çekmesi ve üç ülke arasında imzalanan mutabakat hakkında konuştu. Çavuşoğlu, mutabakat metninin TBMM’de kabul edilmediği sürece iki ülkenin NATO’ya giremeyeceğini söyledi.







SADECE 33 ÜLKE İLE SINIRLI KALMAYACAK

NTV’de gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Madrid’de NATO’nun ev sahipliğinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın imzaladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, mutabakat metnine diğer NATO ülkelerinin de katılımının sağlanacağını ifade ederek, iki ülkeyle imzalanan metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmeden iki ülkenin de NATO’ya giremeyeceğini söyledi.





Çavuşoğlu, “İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede Türkiye ile tam iş birliği taahhüt ediyor. Bunlar diyorlar ki, ‘Bir terör saldırısı olmadıkça propaganda serbest’. Ama artık bunu da yapamayacaklar. PKK’nın eleman devşirmesini engelleyecekler. Mutabakat zaptımız için diğer NATO ülkelerinin de buna katılmasını sağlayacağız. Sadece üç ülke ile sınırlı kalmayacak. Bu bir yazılı taahhüttür. Biz bunların yazılı ve imzalı olmasını istedik. Mutabakat bir başlangıçtır. Esas olan bağlayıcılıktır. TBMM’den geçmediği halde bu iki ülke de NATO’ya giremez. Mutabakat zaptı üç ülkenin taahhüdüdür.” ifadelerini kullandı.





DELİLLERİ VERİNCE MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALDILAR

Madrid’deki görüşmelere ilişkin yaşananları aktaran Bakan Çavuşoğlu, “İki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri. İkincisi ise sanayi ürünlerinde uygulanan bize yönelik ambargo. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreçte devreye girdi. Biz kendi taslağımızı gönderdik. En son görüşmede, NATO Zirvesi’nden birkaç gün önce, bu iki ülke bizim taleplerimizi kabul etti.” dedi.





Ancak, bazı konularda görüş ayrılıklarının devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Madrid’de görüşmelerde müzakereler devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin kırmızı çizgilerini açıkladı. PKK, NATO’nun da terör listesinde. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı. Ayrıca, Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin milli güvenlik endişelerine saygı duymalılar. Onlar da başbakanları ve cumhurbaşkanları terör örgütlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler. Bizim bunlara verdiğimiz deliller ışığında PYD/YPG/PKK’nın bağlantılı olduğunu belgeledik. ABD’nin, Fransa’nın bu konuda iki yüzlülükleri var. Bunlar biraz da ABD’ye güvendiler. Ama sonunda masaya oturmak zorunda kaldılar” diye konuştu.





SÖZLERİNİ TUTMAZLARSA ONA GÖRE ADIM ATACAĞIZ

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Eğer bu ülkeler sözlerini tutmazlarsa biz de ona göre adımlar atacağız. Muhalefetin bu konudaki yaklaşımını gerçekten anlamaya çalışıyorum. Bu mutabakattan YPG/PYD rahatsız, F... rahatsız. Yunanistan rahatsız. İsveç ve Finlandiya muhalefetleri rahatsız. Bizim muhalefetimiz neden rahatsız olduğunu anlamıyorum. Milletvekillerinin oylarıyla bir kanun kabul edilecek. Bu mücadeleyi biz milletçe veriyoruz. Bu iki ülkenin sözlerini getirmesi için muhalefet hiç baskı yapmadı. HDP ile siyasi ortaklık yapmak isteyen partiler iki yüzlülüklerini gösteriyor. ‘Türkiye kazanamadı’ demeleri yanlış. İade talebi yaptığımız isimler İsveç ile paylaşıldı.”