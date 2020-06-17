Çavuşoğlu, Albayrak ve Fidan'dan Libya kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Trablus'a gitti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında bir heyetin Libya'nın başkenti Trablus'a gittiği duyuruldu.





Heyette Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT başkanı Hakan Fidan da yer aldı.





Libya Observer'ın haberine göre Libya'ya giden heyette Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yetkililer de dahil 27 kişi yer aldı.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun ziyaretinin 19 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.





Serrac ile görüşme





Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Çavuşoğlu, Albayrak, Fidan ve Kalın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Trablus'ta havalimanında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılanan heyet daha sonra Libya Başbakanı Serrac ile görüşmeye geçti.





Heyetler arasında yapılan görüşmeyle ilgili Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Türk heyeti ile ikili ilişkileri geliştirme yolları, Libya krizinin çözülmesi için uluslararası çabalar ve iki ülke arasında pek çok farklı alandaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.





Türk şirketlerinin yatırımları ele alındı





Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımlarının görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, görüşmede iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtıraları çerçevesinde "Libya'nın savunma ve güvenlik gücünün oluşturulmasında dayanışma, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması ile deniz yetki alanları konusunun da" ele alındığı belirtildi.





Çavuşoğlu, Albayrak ve Kalın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de bir araya geldi.