Çavuşoğlu, dünyanın sırtını döndüğü Rus oligarklara kucak açtı

Katar’’ın başkenti Doha’da ‘Yeni Dönem İçin Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen Doha Forumu’nun “Newsmaker” oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bizim prensip olarak tutumumuz şudur, ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz.” dedi.







Chelsea kulübünün sahibi Rus oligark Roman Abramoviç’in 2 yatı hafta içerisinde Türkiye kıyılarına demirlemişti. Avrupa Birliği ve İngiltere’nin yaptırım uyguladığı Abramoviç’in özel jeti de geçtiğimiz hafta sonu 3 gün içinde 2 kez İstanbul’a inmişti. Abramoviç’in Türkiye’ye yatırım yapabileceği belirtiliyor. Türkiye, batılı ülkelerin Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmıyor.





Çavuşoğlu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kararı alınmış yaptırımları uyguladığına dikkati çekerek “Eğer bir Rus vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye gelebiliyor. Ukrayna’dan gelen mevcut turist sayısı da şu anda 60 bin civarında. Rus oligarkların Türkiye’de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir.” diye konuştu.





SAMP-T FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sırasında Fransa ve İtalya liderleriyle görüşmelerinde üç ülkenin ortak kurduğu Eurosam Konsorsiyumu’nun geliştirdiği SAMP-T füze savunma sisteminin tekrar gündeme alındığını da belirtti.





Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya vermesinin de kesinlikle masada olmadığını söyledi.





ABD Dışişleri Bakanı Wendy Sherman’ın Mart ayı başında Ankara’ya düzenlediği ziyaret sırasında Türkiye’nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin Ukrayna’ya verilmesinin gündeme geldiği ortaya çıkmıştı.





ABD, Ukrayna’ya yüksek irtifa hava savunma sistemi tedarik etmeye çalışıyor. Bu kapsamda Slovakya, elindeki S-300 füze savunma sistemini Ukrayna’ya verebileceğini ifade etmişti.