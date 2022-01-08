Çavuşoğlu ile fotoğrafı olan suç örgütü lideri ‘Vahşi Arman’ Kazakistan'da tutuklandı

Gazeteci Bahadır Özgür’ün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde Dikiy’e dair dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kazakistan’dan Türkiye’ye uzanan ‘suç ayağını’ konu alan Özgür paylaşımında, Dikiy’in “Kazakistan organize suç dünyasının ‘yükselen yıldızı’ olduğu” yönündeki iddialara işaret etti.
Özgür paylaşımında Dikiy’in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçmişte fotoğraf paylaştığını belirterek, birçok cinayetin zanlısı olan ağustos 2020’de Antalya’da öldürülen ‘Lotu Guli’ lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov ile ilişkisine de dikkat çekti.
‘SEDAT PEKER KENDİSİNİ ÇOK SEVER’
Özgür’ün devam paylaşımında, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ve Dikiy aynı karede yer alıyor. Özgür, paylaşımında, “Sedat Peker de çok sever kendisini. Bir kaftan hediye etmişlerdi. Peker yurtdışına çıkıp videolara başlayınca kaftan kime geçti peki? Elbette Alaattin Çakıcı’ya” dedi.
BİR DİĞER MAFYA LİDERİ: ALAATTİN ÇAKICI
Özgür, Dikiy’in bir diğer organize suç örgütü lideri olan Alaattin Çakıcı ile olan görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde Dikiy’in, Sedat Peker’e hediye ettiği kaftanın bir benzerini de Çakıcı’ya hediye ettiği görülüyor. Fotoğrafları paylaşan Özgür, “2021’in Mart ayında Guli’nin kardeşi Nadir Salifov ile özel bir jetle Türkiye’ye gelip, kaftanı Çakıcı’ya hediye etmişlerdi” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Bahadır Özgür’ün paylaşımları sonrası ‘Avrasya suç ağı’ ile gündeme gelen ‘Vahşi Arman’ lakaplı Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiy, Kazakistan’da gözaltına alındı. Dikiy’in Kazakistan’da protestoculara destek verdiği için gözaltına alındığı bildirildi.