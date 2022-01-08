Çavuşoğlu ile fotoğrafı olan suç örgütü lideri ‘Vahşi Arman’ Kazakistan'da tutuklandı

Gazeteci Bahadır Özgür’ün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde Dikiy’e dair dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kazakistan’dan Türkiye’ye uzanan ‘suç ayağını’ konu alan Özgür paylaşımında, Dikiy’in “Kazakistan organize suç dünyasının ‘yükselen yıldızı’ olduğu” yönündeki iddialara işaret etti.









‘SEDAT PEKER KENDİSİNİ ÇOK SEVER’





Özgür’ün devam paylaşımında, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ve Dikiy aynı karede yer alıyor. Özgür, paylaşımında, “Sedat Peker de çok sever kendisini. Bir kaftan hediye etmişlerdi. Peker yurtdışına çıkıp videolara başlayınca kaftan kime geçti peki? Elbette Alaattin Çakıcı’ya” dedi.



