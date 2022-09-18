Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Londra'da /18 Eylül 2022 21:11

Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Londra'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için Londra'ya gitti.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreni sürerken, Türkiye'yi temsilcen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Londra'ya vardı.

Kraliçe'nin cenaze törenine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu söz konusu paylaşımında "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı dolayısıyla törene katılamayacağını belirtmişti.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) toplantısı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) oturumu için ABD'ye geçmişti.


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