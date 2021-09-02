Çavuşoğlu’ndan Havalimanı ve mülteci mutabakatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'da en önemli önceliklerinin düzen ve istikrarın bir an önce sağlanması olduğunu belirtti. Ankara'da resmi temaslarda bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüşmelerinde kapsayıcı bir hükümetin kurulması, insani konularda yapılabilecek yardımlar, mülteciler konusunda uluslararası toplum neler yapabilir ve Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konularının ele alındığını ifade etti.







Çavuşoğlu Kabil Havalimanı'nın tekrar işletmeye açılmasına dair, "Kolay bir sorun değil. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için iş birliği şart. Tek başına Türkiye ya da Katar'ın üstleneceği mesele değil" dedi.





"Havaalanının işletilmesi için nasıl adım atılabilir? İki aşamalı olabilir. Bir tanesi askeri uçuşlar için şu andaki şartlarla pistlerdeki sorunların giderilmesiyle askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyesi için kullanıma açık olabilir. Böylelikle havaalanındaki durum test edilebilir. Ticari uçuşların başlayabilmesi için şartların oluşması gerekir" şeklinde konuşan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Bu konuda sorumluluğu kimler üstlenecek. Daha önce havaalanının sorumluluğunun üstlenmesi konusunda bir irade ortaya koymuştuk. Şimdi şartlar değişti tabi. Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden de aynı şekilde bizimle iş birliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Ama burada en önemli şey havalanının güvenliği."





Çavuşoğlu özellikle havaalanının içinde güvenliğin tesis edilmesi konusunun çok önemli olduğunu ve bu konuyu Taliban'a da ilettiklerini kaydetti.





Mülteci mutabakatı





18 Mart 2016'da Avrupa Birliği (AB) yapılan mülteci mutabakatı konusunda Türkiye'nin o günden bu yana üzerine düşeni yaptığını belirten Çavuşoğlu, AB ülkelerine giden mülteci oranının yüzde 95 azaldığını ancak AB'nin kendi yükümlülüklerini yerine getiremediğini kaydetti.





Afganistan kaynaklı muhtemel bir mülteci dalgası meselesinde uluslarası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, AB ile mülteciler konusunda iş birliği ile ilgili olarak da, "Bizim oturup konuşup bunu müzakere ederek bir mutabakata bağlamamız lazım. 'Ben istediğim gibi karar alırım. Biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun' anlayışı işlemez" dedi ve ekledi, "'Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Birçok konuyu kapsayacak şekilde göç mutabakatını güncellememiz lazım. 'Basit formüller ya da anlayışlarla biz üstesinden geliriz' anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım."