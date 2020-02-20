Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı /20 Şubat 2020 13:46

Çavuşoğlu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları TRT'de değerlendirdi.

'Esad rejiminin İdlib'e hunharca saldırdığını ve çok sayıda kişiyi yerlerinden ettiğini' belirten Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığını durdurması için adım attıklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, tüm Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi ve Astana süreçlerinden daha önce olumlu adımlar elde ettiklerini anımsatarak sahada saldırganlık devam ederken bu sürecin işlemesinin zor olduğunu vurguladı.

"Soçi ve Astana'nın ortadan kalktığını söyleyemeyiz ama yara aldığını söyleyebiliriz." diyen Çavuşoğlu, gerek Cenevre'de gerek Soçi ve Astana formatında toplantıların yapılabilmesi için sahada sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile sahada sükunetin sağlanması ve rejimin saldırılarının durdurulması için çeşitli adımlar attıklarını belirterek "Henüz tam istediğimiz noktada değiliz. Tekrar görüşmeye devam edip, ihtiyaç olursa belki liderler düzeyinde de bir toplantı olur. Ama şu anda bu konuda kesin bir şey yok." diye konuştu.

Rejimin saldırganlığının durması için masada ve sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan görüşmelerde karşılıklı pozisyonların belirtildiği belgelerin verildiğini kaydetti.

'Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi, Türkiye'nin kararlılığını gösteriyor'

Çavuşoğlu, Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'e yönelik muhtemel harekata ilişkin kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesinin Türkiye'nin kararlılığını gösterdiğine işaret etti.

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