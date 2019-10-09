Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Suriye rejimine haber verdik /09 Ekim 2019 19:53

Çavuşoğlu: Suriye rejimine haber verdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir nota ile harekâtı Suriye rejimine bildirdik" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin uluslararası hukuk gereğince Suriye’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde başlatıldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir’den ayrılmadan önce Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin sınırının hemen ötesinde, giderek güçlenen bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar müttefikimiz ABD tüm uyarılarımıza rağmen bu terör örgütüyle bağlantılarını kesmedi. ABD’nin önerisi üzerine, teröristlerin bu bölgeden çıkarılmasıyla birlikte bir güvenli bölge oluşturulması için çaba sarfettik, samimi gayretler sarfettik, maalesef bu çabalardan da bir netice alamadık.” diye konuştu.

ABD’nin, Türkiye’yi oyalarken bir taraftan da terör örgütüne destek vermeye devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı tek başına başlattığını vurguladı.
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