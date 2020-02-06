Çavuşoğlu: Suriye'de hedefimiz Rusya değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’dan beklentilerinin öncelikle “rejimin durdurulması” olduğunu söylerken, Rusya’dan bir heyet beklediklerini duyurdu.







Türk Konseyi Dışişleri Bakanlığı toplantısı için gittiği Bakü’de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda İdlib'teki rejimin saldırganlığı gerçekten hepimizi rahatsız etti. Dolayısıyla rejimin garantörleri, özellikle bu anlamda Rusya'dan da beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır" dedi.





Çavuşoğlu, İdlib'de hedeflerinin Rusya olmadığını belirtti ve "Yani biz Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir, rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran kimdir rejimdir” diye konuştu.





Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Rejim bu saldırganlığına devam ederse biz burada durmayız kat kat fazlasıyla cevabını verdik. 70'den fazla rejim unsurunu etkisiz hale getirdik. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda yalnız da kalsak gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var" demişti.