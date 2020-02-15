Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek, diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak /15 Şubat 2020 13:19

Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek, diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Pazartesi günü bir Türk heyetin Rusya'ya gideceğini açıkladı.

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Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan bakan burada Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Maas ile yaptığı görüşmede İdlib konusunun gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, 'Şam yönetiminin İdlib'de siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını' belirtti.

Çavuşoğlu, bu saldırıları durdurmak için Türkiye'nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinerek, "Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara'daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin tesis edilmesi için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İngiltere ve ABD'nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden (AB) de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak." diye konuştu.

"Önemli olan ateşkesin sağlanması"

Çavuşoğlu, şu anda Türkiye sınırına yaklaşan insanlar için Almanya'nın da desteğiyle briket evler yaptıkları bilgisini paylaşarak, bunun geçici çözüm olduğuna dikkati çekti. Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."

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