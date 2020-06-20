Çavuşoğlu: 'Türkiye riskli ülke' diyenler bizi hayal kırıklığına uğrattı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uluslararası ilişkilere etkisiyle ilgili olarak "Bu süreçte Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik" dedi.







Devamında turizm konusuna değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:





"Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır.





Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye'den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız."





Çavuşoğlu, Almanya - Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak da şunları söyledi:





"Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünyada kaç tane AB ülkesi Kovid-19'a karşı Türkiye'den daha iyi bir performans gösterdi."