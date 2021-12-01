Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşıyla Riga'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın düzenlendiği Letonya’nın başkenti Riga’da biraraya geldi.Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter’da paylaştığı mesajda, “NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la, Etiyopya, Ukrayna, Suriye ve Kafkasya’daki gelişmeler ile ikili ilişkilerimizi ele aldık” ifadesini kullandı.İki bakan, ikili ve bölgesel bazı konuları masaya yatırdıkları görüşmenin başında da gazetecilere kısa birer açıklama yaptı.Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Roma’da “çok yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, iki liderin bu görüşmede tartıştıkları konuların ve aldıkları kararların devamını getirmeleri gerektiğini belirtti.Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında birçok alanda ikili ilişkileri daha ileriye götürmeyi umduklarını kaydetti.Ukrayna ve çevresinde gelişen olaylar gibi, bölgede herkes için endişe uyandırıcı gelişmelerin olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, tüm bu konuları NATO toplantısında masaya yatırdıklarını ancak iki NATO müttefiki olarak da ikili düzlemde de bunları konuşmaları gerektiğine dikkat çekti.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bunlar ve Libya, Suriye, Ukrayna ve aynı zamanda Afganistan gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmayı arzuluyorum” ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Çavuşoğlu’yla birlikte, Ukrayna, Batı Balkanlar, Kafkaslar ve diğer bir dizi alanda NATO müttefikleriyle görüştükleri konuları, ikili olarak da doğrudan ele almalarının önemli olduğunu düşündüklerini aktardı.Çavuşoğlu’yla tekrar biraraya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Blinken, görüşmede ABD ve Türkiye arasındaki bazı önemli çalışmalar ve işbirliği konularına da odaklandıklarını dile getirdi.Blinken, Afrika dahil bölgenin ötesine uzanan bazı konuları da görüşeceklerini sözlerine ekledi.