Çavuşoğlu ve Koca Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mayıs ayında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak.





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Koca ile birlikte Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu. İki ülkenin gündeminde ise yer alacak konular da belli oldu.





Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın yeni tarihi ve bu toplantıya hazırlık çalışmaları ele alınacak. Diğer bir konu ise aşı ve turistlerin Türkiye'ye geliş tarihi ele alınacak.





Sağlık Bakanı Koca, Rusya ile 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı temini için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Ayrıca Türkiye ile Rusya, Sputnik V aşısı için ortak üretim anlaşması da yaptı.