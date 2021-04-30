Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu ve Koca Rusya'ya gidiyor /30 Nisan 2021 22:58

Çavuşoğlu ve Koca Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mayıs ayında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Koca ile birlikte Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu. İki ülkenin gündeminde ise yer alacak konular da belli oldu.

Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın yeni tarihi ve bu toplantıya hazırlık çalışmaları ele alınacak. Diğer bir konu ise aşı ve turistlerin Türkiye'ye geliş tarihi ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca, Rusya ile 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı temini için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Ayrıca Türkiye ile Rusya, Sputnik V aşısı için ortak üretim anlaşması da yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu ve Koca Rusya'ya gidiyor Sonraki Haber >>

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:47:35