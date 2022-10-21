Çavuşoğlu'ndan ABD'ye karşı Suudi Arabistan açıklaması

Çavuşoğlu, Mersin’de ‘AK Parti 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında konuştu.Dışişleri bakanı, ABD’nin Suudi Arabistan’ı OPEC’in kararından dolayı tehdit etmesini eleştirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın, OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söylemişti. Biden da bunun ‘sonuçları olacağını’ belirtmişti.Çavuşoğlu şunları söyledi: “Enerji fiyatları etkileyen birçok etken var. OPEC’in üretimi artırıp artırmaması da bir etken. Ama enerji fiyatlarını asıl artıran etkense Ukrayna’daki savaş ve enerjinin bir silah olarak kullanılması. Bundan sadece enerji üreten değil yaptırım uygulayan ülkeler de, herkes etkileniyor. OPEC’in aldığı bir karar, beğenebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz önemli değil ama bir ülkenin kalkıp da bu ülkeleri, özellikle son zamanlarda Suudi Arabistan’ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. Eleştirirsin ama ABD’nin Suudi Arabistan veya başka bir ülke üzerinde bunu baskı unsuru olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz.”