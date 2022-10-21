Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'ndan ABD'ye karşı Suudi Arabistan açıklaması /21 Ekim 2022 22:49

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye karşı Suudi Arabistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’nin Suudi Arabistan’ı OPEC’in kararından dolayı tehdit etmesini eleştirdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Çavuşoğlu, Mersin’de ‘AK Parti 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında konuştu.

Dışişleri bakanı, ABD’nin Suudi Arabistan’ı OPEC’in kararından dolayı tehdit etmesini eleştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın, OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söylemişti. Biden da bunun ‘sonuçları olacağını’ belirtmişti.

Çavuşoğlu şunları söyledi: “Enerji fiyatları etkileyen birçok etken var. OPEC’in üretimi artırıp artırmaması da bir etken. Ama enerji fiyatlarını asıl artıran etkense Ukrayna’daki savaş ve enerjinin bir silah olarak kullanılması. Bundan sadece enerji üreten değil yaptırım uygulayan ülkeler de, herkes etkileniyor. OPEC’in aldığı bir karar, beğenebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz önemli değil ama bir ülkenin kalkıp da bu ülkeleri, özellikle son zamanlarda Suudi Arabistan’ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. Eleştirirsin ama ABD’nin Suudi Arabistan veya başka bir ülke üzerinde bunu baskı unsuru olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu'ndan ABD'ye karşı Suudi Arabistan açıklaması Sonraki Haber >>

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:20