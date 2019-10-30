Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Oyun bozduğumuz için oluyor /30 Ekim 2019 12:55

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Oyun bozduğumuz için oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Türkiye aleyhine yaptırım ve 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarının kabul edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik'

Kararın alınmasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik" diye konuştu.

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