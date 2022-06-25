Çavuşoğlu'ndan AKP'lilere: Bu kez kriz ciddi

Malatya'da AKP'lilere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu 'kriz' olarak tanımladı.





Türkiye'de artan hayat pahalılığı, ve enflasyon sorunu gündemdeki yerini koruyor. Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yaşananları ele alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Daha önceki krizler de Türkiye'yi etkiledi ve birçoğu Türkiye'yi teğet geçti ama bu kez ciddi bir krizle karşı karşıyayız” dedi.





Karar'da yer alan habere göre, konuşmasında seçime 1 yıldan daha az bir zaman kaldığını belirten Çavuşoğlu, partililerden her geçen gün sahadaki varlıklarını artırmalarını istedi.





'MUHALAFET HUZURSUZLUK İKLİMİ YARATIYOR'

Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Evet, bugün insanlarımızın sıkıntıları, yüksek enflasyon, fiyat artışı var, hayat pahalılığı var. Bunu inkar etmiyoruz, doğruya doğru. Ama tüm dünyada bu krizlerin derin yaşandığını görelim. 'Tüm dünyada bu sorunlar var' diyerek sorunların çözümü noktasında da çekimser davranamayız. Daha önceki krizler de Türkiye'yi etkiledi ve birçoğu Türkiye'yi teğet geçti ama bu ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Nasıl bugüne kadar sorunları çözdüysek, krizleri aştıysak, bizim de görevimiz bu krizleri aşmak ve halkımıza en güzel şekilde hizmetleri sağlamak.





Muhalefetin oluşturmaya çalıştığı huzursuzluk iklimine asla müsaade edemeyiz. Onların derdi huzursuzluk. Sürekli doğru olmayan bilgilerle çarpıtmalar. İnsanımızı içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak olan yine bizleriz. O nedenle mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz."





'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

'Sistemi değiştirelim, hemen seçim yapalım' diyorlar, Seçimin tarihi nettir. Artık kafasına esen kimse seçim isteyemez. Tarih belli, 2023 Haziran. Cumhur İttifakı olarak adayımız da belli. Bizim adayımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Herkes adayını belirlesin, halkın huzuruna çıksın. İşte er meydanı sandıkta."