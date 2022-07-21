Çavuşoğlu'ndan Dohuk açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.





Irak'ta meydana gelen patlamalarla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık. Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini uluslararası camia bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgiye göre herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz" dedi.





Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili de, "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" ifadelerini kullandı.





ABD'nin F-16 satışında olası Yunanistan şartı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil" dedi.





Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti:





"İsveç de Finlandiya da, bu ilkenin NATO'ya üye olmasına karşı olanlar var. İçlerindeki terör örgütleri de o ülkelerin NATO'ya üye olmalarına karşı. Aşırı sol partinin milletvekilleri de onlar da gösterilere katıldı İsveç'te. Bu iki ülkenin taahhütleri var. Bizim muhatabımız yönetimler. Şimdi bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Mutabakat zaptındaki unsurları yerine getirmezlerse biz de onaylamayız. Muhalefet partileri de orda herhangi bir PKK eylemi olduğunda AK Parti iktidarını suçlamak yerine biz de izin vermeyiz demesi gerekiyor. Bu mesele sadece iktidarın meselesi değil. Muhalefetin de İsveç ve Finlandiya'ya yönelik açıklama yapmasını bekliyoruz. Şartlar yerine gelmezse kendileri bilir.





Ermenistan ile ilgili Cumhurbaşkanımız, Paşinyan ile görüştü. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz. Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ın talepleri ortada. Azerbaycan ile Ermenistan arasında da görüşmeler oldu. Bazı anlaşmalar da oldu. Biri sınırlarla ilgili, ikincisi barış müzakerelerine başlamak. Şu ana kadar mesajlar var ama somut adımlara geldiğimizde Ermenistan somut adım henüz görmedik. Ermenistan'daki yönetimin olumlu somut adım atması gerekiyor. Biz Azerbaycan ile bir devletiz iki milletiz.





(İngiltere Dışişleri Bakanı'nın sığınmacılarla ilgili açıklaması) Afganistan'dan tahliye olduğu zaman birçok kişi tahliye edilmişti. Türkiye'de bir süre kalsın demişlerdi. Biz böyle bir şey olamayacağını söylemiştik. Açıklamaya teyit ya da yalanlama gelmedi. Türkiye'nin iç siyasette kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Onlardan bize resmi teklif yok. Buna rağmen muhalefetin bizi suçlaması var. Türkiye toplama kampı falan değil."